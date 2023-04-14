Все меньше жителей западных стран одобряют усилия своих властей по поддержке Украины. В США доля недовольных приближается к 50%, во Франции достигла 80%, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Граждане США и Европы недовольны, что их правительства вместо решения проблем собственных народов «направляют деньги на содержание преступного киевского режима».

«Неодобрение в США достигло 43%, в Британии – 65%, в Германии – 70%, во Франции – 80%», – написал Володин в телеграм-канале.

Политик уличил официальный Запад в лицемерии, ведь Киев получает заверения в 100-процентной поддержке. Но в то же время Вашингтон и Брюссель успокаивают граждан, что 80% выделенных Киеву средств остаются в их странах, а все полученные транши Киев должен будет вернуть с процентами.

«Двойные стандарты и лицемерие. Для Вашингтона и НАТО Украина – лишь полигон для испытания оружия и обкатки новых способов ведения войны. Байден, Макрон и Шольц пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, её экономике», – подвел итог Володин.

Уже в октябре аналитики предсказали серьезные риски социального взрыва в Европе – вплоть до смены действующей власти. В связи с энергетическим кризисом Европе придется пересмотреть позицию по антироссийским санкциям. При отказе действующего правительства изменить политику Европе грозят социальные волнения.

Москва, Наталья Рязанова

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