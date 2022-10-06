ЕС придется «обходить» собственные санкции: в Европе растут риски социального взрыва и смены правительств

Евросоюзу в ближайшее время придется обходить свои собственные санкции в отношении российской нефти, поскольку заменить ее невозможно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, член общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, без обхода санкций ЕС ожидает социальный взрыв и смена правительства в ряде государств.

«Вряд ли после соглашения ОПЕК+ ограничения заработают в полной мере, потому что на рынке будет ограниченное количество нефти. Просто так избавиться от российской нефти не получится, и заменить ее не будет возможности. Потому что ОПЕК+ – это бОльшая часть крупнейших стран, добывающих нефть, и те страны, которые не входят в ОПЕК+, такие, как США, не смогут компенсировать те объемы нефти, которые сейчас поставляет на мировой рынок Россия», – пояснил Хайков.

Эксперт обратил внимание, что введенные против России санкции носят политический характер, но после вступления в силу решения ОПЕК+ ситуация в ЕС изменится кардинально. «Будет очень интересно посмотреть на то, каким образом ЕС будет сейчас обходить собственные же санкции… Те ограничения, которые были анонсированы, имеют политический характер, нежели фактический. Это после соглашения ОПЕК+ по дополнительному снижению на 2 млн баррелей сутки ситуация для ЕС кардинально изменилась», – констатировал он.

По его оценке, сделка ОПЕК во многом нейтрализовала цель США по развалу российской экономики. «Задача США с помощью санкций обеспечить снижение доходов в российскую экономику за счет углеводородов, чтобы снизить экономический потенциал и сформировать определенные социальные волнения, недовольство и так далее. И после этого скорректировать уже политический курс страны, и пользоваться нашими природными богатствами – уголь, нефть, газ, вся таблица Менделеева, в том числе вода, это один из ключевых источников ближайшего времени. Чистая питьевая вода будет цениться не ниже, чем углеводороды», – отметил Хайков.

«(Санкции) – это политическое решение, но основная подоплека – это получение контроля за ресурсами страны, экономикой и управление ей. Сделка ОПЕК+ – это очень серьезный шаг по нейтрализации тех угроз и тех инициатив, которые были анонсированы и планировались в отношении нашей страны», – подчеркнул эксперт.

При этом Хайков полагает, что для стран Европы существуют серьезные риски социального взрыва – вплоть до смены действующей власти. «После того, как соглашение ОПЕК+ начнет действовать и будет проводиться уже реальное снижение объемов добычи поставок на мировой рынок, Европа будет пересматривать свою позицию, если она захочет хоть как-то сохранить свою экономику и будет думать об интересах своих граждан. Но то правительство, которое сейчас есть, скорей всего, этого делать не будет. Но если они этого не будут делать, то будут последствия. Это будут социальные волнения, которые мы на самом деле уже наблюдаем – в Италии, Германии протесты регулярные, даже в Великобритании», – отметил он.

«Сейчас только начало… Когда будет дефицит нефти и когда не просто высокая цена будет на бензин или дизель, но когда его не будет хватать в принципе, его не будет на заправках, – вот тогда люди это почувствуют. И почувствует экономика. Это будет уже через относительно небольшое время… Поэтому, скорее всего, нашу нефть будет Европа и дальше покупать, потому что вариантов у нее других не будет. Сейчас они попытаются пойти до победного, но тогда это будет стоить им смены правительства» – заключил Хайков.

Сегодня Евросоюз официально объявил о восьмом пакете санкций против России из-за присоединения четырех бывших украинских регионов к РФ. Ограничения предусматривают верхний предел цен и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Запрет для судов ЕС будет применяться после окончательного принятия решения о введении ценового предела.

Накануне страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении суточной добычи нефти на 2 млн баррелей, что является крупнейшим сокращением с начала пандемии коронавируса.

Москва, Мария Соколова

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