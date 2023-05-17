Politico: ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении

Евросоюз не сможет принять одновременно Турцию и Украину, поэтому придется сделать выбор. Активная поддержка Киева приведет к открытому признанию Брюсселем, что Анкара не станет частью союза, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

ЕС не в силах аккумулировать Турцию и Украину за один раз. И новое расширение может стать последним.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – пояснил высокопоставленный европейский чиновник.

Принятие в блок Украины подается как геополитическая необходимость. На этом фоне Брюсселю выгодна победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, поскольку турецкая оппозиция более настроена на интеграцию с ЕС. Хотя публично Брюссель поддержал бы программу реформ и сближение с ЕС.

«Но конфликт на Украине сделал Турцию менее приоритетной для блока», – говорится в статье.

Киев в конце февраля 2022 года официально попросил срочно принять его в ЕС на основе упрощенной процедуры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призвал ЕС проявить «такую же чувствительность» к Турции, как и к Украине, и принять ее в союз.

Москва, Наталья Рязанова

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