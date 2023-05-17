Президент Финляндии раскритиковал заморозку счетов в России

Банковские счета дипмиссий Финляндии в России заморожены. Финский президент Саули Ниинисте заявил, что эта мера выходит за рамки ограничений, наложенных на российские посольства на финской территории.

Финские власти и дипломаты временно не могут использовать банковские счета дипмиссий, расположенных в России, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Он добавил, что министерство не получило «официальных объяснений».

Президент Ниинисте считает чрезмерными действия российской стороны.

«Замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России выходит далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. Замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны России является чрезмерным», – приводит его слова агентство «Прайм».

Теперь финским властям нужно подумать, как обеспечивать свои посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»