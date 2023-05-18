В Минфине США появились специалисты для оценки последствий санкций

Министерство финансов США открыло подразделение по экономическому анализу санкций. Специалисты будут анализировать ущерб, нанесенный экономике вводимыми рестрикциями, чтобы понять, нужно ли их корректировать. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, руководителем подразделения назначена экономист Рэйчел Лингаас, ранее работавшая в МВФ. Ее заместителем стала сотрудник Минфина США Лина Бхатнагар, курировавшая вопросы, связанные с азиатским регионом.

В сентябре прошлого года Bloomberg сообщал, что американский Минфин ищет специалиста – «гуру санкций», который поможет Вашингтону избежать экономический потрясений из-за антироссийских рестрикций.

Ранее сообщалось, что США на саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая объявят новый пакет санкций против России, нацеленных на выполнение ранее введенных.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию с начала военной спецоперации на Украине. Под рестрикции попали физлица, в том числе депутаты, сенаторы, губернаторы, члены кабмина, представители силовых ведомств, а также банки, предприятия и отдельные сектора экономики России.

Москва, Наталья Петрова

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