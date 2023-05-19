В Тайване назвали «немыслимой» цену за бесплатную помощь от США

Бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань заявил, что полуострову придется «поплатиться» за бесплатную помощь со стороны США.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Тайваню серьезную военную помощь. Партию оружия и боеприпасов ценили в 500 млн долларов. В ответ на эту новость экс-министр обороны озвучил свое предупреждение.
«Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам нужно заплатить определенную немыслимую цену», – цитирует Фэн Шикуаня издание South China Morning Post.
Он отказался разъяснять свои слова. На вопрос, имеет ли он в виду войну, экс-министр ответил: «Думаю, мы не будем настолько глупы».
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин предупредила, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку». Она выразила протест против военного сговора между Вашингтоном и администрацией китайской провинции.
Тайбэй, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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