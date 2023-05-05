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Пятница, 5 мая 2023, 20:37 мск

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Вашингтон превращает Тайвань в «пороховую бочку»

США превращают Тайвань в «пороховую бочку». Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, выразив протест против военного сговора между Вашингтоном и администрацией китайской провинции.

Комментируя прибытие на остров делегации из 25 американских торговцев оружием и проведение ими «оборонного форума» с руководством Демократической прогрессивной партии Тайваня, Мао Нин акцентировала внимание, что американские поставки оружия в район Тайвань серьезно нарушают принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Китай решительно выступает против этого, подчеркнула официальный представитель МИД КНР, слова которой цитирует агентство «Синьхуа».

Отметив, что в последнее время США и администрация острова усиливают военный сговор, Мао Нин сказала, что визит поставщиков вооружения и так называемый «оборонный форум» являются еще одним доказательством, что Вашингтон превращает Тайвань в «пороховую бочку».

«Мы еще раз настоятельно призываем США соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с ним, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе», – заявила Мао Нин.

По ее словам, Пекин готов принять меры для решительной защиты своего суверенитета и интересов безопасности. Любые внешние силы, вмешивающиеся во внутренние дела Китая и подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе, будут привлечены к ответственности и поплатятся за свои ошибочные действия, заключила официальный представитель МИД Китая.

Пекин, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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