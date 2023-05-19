Эрдоган подтвердил отказ от антироссийских санкций

Турция на данном этапе не может ввести санкции против России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад», – сказал турецкий лидер в интервью телеканалу CNN.

МИД Турции выступил против введения односторонних ограничений в отношении России без санкции ООН. В этом вопросе Анкара не намерена поддаваться давлению других стран, сообщило дипведомство.

В турецком парламенте высказались более определенно. «Турция не один из американских штатов», заявил депутат Ахмет Берат Чонкар в ответ на предложение США передать Украине системы ПВО С-400, купленные Турцией у России.

Москва, Наталья Рязанова

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