Депутатам Ярославской областной Думы грозят предупреждения и сдача мандатов из-за нарушений в финансовых декларациях

Прокурорская проверка выявила некоторые «умолчания» в декларациях о доходах у нескольких депутатов Ярославской областной Думы. Теперь им могут грозить предупреждения и сдача мандатов.

О результатах проверки деклараций парламентариев рассказал глава областной прокуратуры Александр Лоренц. В документах фигурируют данные за 2021 и 2022 годы. По словам главного прокурора области, депутат Ольга Хитрова решила не упоминать доходы мужа в размере 1,2 миллиона рублей, еще 10 миллионов «забыл» вписать ее коллега Сергей Якушев. Еще 12 миллионов он хранит в облигациях.

Также депутаты повально начали забывать, что у их супругов есть иностранные облигации, про недвижимость вроде гаражей или садовых домиков и даже целые квартиры. Еще порядка десяти депутатов не сообщили о наличии счетов, по которым не было операций в отчетный период. В ближайшее время ведомство Лоренца представит итог проверки на заседании Думы и некоторым парламентариям грозят предупреждения и сдача мандатов.

Ранее СМИ заметили, что из всех ярославских чиновников о доходах охотно рассказывает только мэр Ярославля Артем Молчанов, тогда как губернатор Ярославской области Михаил Евраев делать это по итогам 2022 года отказался.

Ярославль, Екатерина Попова

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