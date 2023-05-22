Посол России в США предостерег Вашингтон от поощрения ударов Украины по Крыму

Посол России в США Анатолий Антонов предостерег американскую администрацию «от легковесности суждений по Крыму». Он подчеркнул, что удары по полуострову рассматриваются Москвой как нападение на любой другой российский регион. Вашингтон должен отдавать себе отчет в ответных действиях России на одобрение ударов Киева по Крыму американским оружием, заявил Антонов.

«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части «благословения» киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект РФ. Важно, чтобы США полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России», – сказал дипломат, чей комментарий приводится в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов при этом заявил, что США «резко ужесточили подходы» по передаче киевскому режиму истребителей F-16 и по вопросу одобрения ударов по Крыму с применением американского и другого западного оружия.

По его словам, такие шаги наглядно демонстрируют, что США не заинтересованы в мире, «а решение о проведении специальной военной операции было абсолютно верным». Как отмечает дипломат, сейчас Вашингтон «противостоит нам чужими руками, по «доверенности». Антонов задается вопросом, что будет после передачи F-16, с учетом того, что на Украине нет инфраструктуры для их эксплуатации и «необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала». «Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными «добровольцами»?» – вопрошает Антонов.

Посол РФ обратил внимание на то, что США не принести японскому народу извинения за ядерные бомбардировки 1945 года по итогам саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. «Судя по упомянутым высказываниям представителей администрации, сейчас Хиросима становится «символом войны», которую США своими действиями разжигают против нашей страны», – заключил Антонов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент Джо Байден поддерживает усилия союзников по обучению украинских пилотов управлению F-16. По его словам, Вашингтон в ближайшие месяцы будет вести переговоры с союзниками по вопросу, когда будут поставлены самолеты Украине, кем и в каком количестве.

В воскресенье на саммите G7 Байден заявил, что украинские военные, по заверениям Киева, не будут использовать F-16 для ударов по территории России. Позже Салливан уточнил, что Вашингтон не возражает против применения ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, поскольку считает Крым территорией Украины.

Москва, Наталья Петрова

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