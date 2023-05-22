В Чехии предупредили, что счет за конфликт на Украине выставят Европе

Американцы уверены, что Европа должна платить за украинский конфликт, предупредил бывший чешский дипломат Петр Друлак. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский так старается заручиться поддержкой европейских стран.

«Владимир Зеленский хорошо понимает, что как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено. Американцы все чаще дают понять, что ожидают финансовой поддержки Украины, прежде всего, от Европы. В этой позиции мы можем быть уверены: американцы считают, что платить должна Европа», – сказал Друлак в беседе с Parlamentní listy.

Он допустил, что именно в Вашингтоне Зеленскому посоветовали удвоить усилия по убеждению европейцев в отправке помощи Киеву. Хотя среди высших чиновников в США существует группировка сторонников скорейшего завершения конфликта на Украине, считает Друлак. По его мнению, эта группировка устроила недавнюю утечку данных, чтобы показать, что «Зеленский превращается в весьма опасного вассала, который может причинить ущерб».

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что группа стран Восточной Европы тайно призывает Владимира Зеленского найти способ остановить боевые действия. В эту группу входят Польша, Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Прага, Наталья Рязанова

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