Американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что группа стран Восточной Европы тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского найти способ остановить боевые действия. По его информации, эту группу возглавляет Польша. Также в группу входят Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Херш утверждает, что эти страны ведут тайные переговоры с Зеленским и призывают его «найти способ положить конец войне» – даже уйти в отставку, если потребуется, чтобы «позволить начать процесс восстановления своей страны». Об этом журналист пишет на своей странице на платформе Substack.

Однако, как отмечает Херш, «согласно перехватам и другим данным, известным в ЦРУ, Зеленский не идет на это и начинает терять поддержку своих соседей».

Журналист указывает, что одна из основных причин, почему страны Европы выступают за прекращение украинского конфликта, – «более пяти миллионов украинцев», которых приняли соседние страны. «Региональный кризис с беженцами не будет разрешен до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение», – отметил Херш (цитата по ТАСС).

Напомним, в феврале журналист опубликовал выводы по итогам собственного расследования, которые гласили, что приказ о подрыве газопроводов «Северный поток» отдал президент США Джо Байден, а в закладке взрывчатки участвовали американские и норвежские военные. В Белом доме эту информацию сочли лживой.

В апреле Херш заявил, что Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе по меньшей мере $400 млн из западной помощи, выделенной для закупок дизельного топлива.

Позднее журналист обвинил Запад в замалчивании утечки поставляемого украинской армии оружия на черный рынок.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»