G7 готовит гарантии для Зеленского, чтобы быстрее склонить его к миру – La Repubblica

Страны «Большой семерки» (G7) негласно готовят для украинского президента Владимира Зеленского политические гарантии в целях склонить его к урегулированию конфликта на Украине. Гарантии будут предложены Киеву в случае достижения мирных договоренностей. В обмен на это Запад может предоставить Зеленскому в том числе возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

США и ЕС давят на Зеленского, чтобы он «смягчил требования» и сделал их «более приемлемыми для стран Глобального Юга», говорится в статье.

При этом в Вашингтоне хотят, чтобы конфликт между Россией завершился поскорее, потому что он может стать помехой для президента Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2024 года, на которых ему, как ожидается, будет противостоять Дональд Трамп.

Также, как отмечается в публикации, правительства Франции, Германии и Италии не знают, как долго еще смогут рассчитывать на поддержку избирателей в своем сотрудничестве с Киевом, так как у них заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы, передает РИА «Новости».

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью La Repubblica, что Киев не примет никакие другие мирные планы, кроме украинского, и назвал «формулу Зеленского» единственно правильным путем.

Москва, Наталья Петрова

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