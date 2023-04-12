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Среда, 12 апреля 2023, 17:47 мск

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«Присвоили несметные миллионы»: американский журналист раскрыл масштабы воровства Зеленского

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе по меньшей мере $400 млн из западной помощи, выделенной для закупок дизельного топлива. Об этом сегодня сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее $400 млн», – написал Херш на своем сайте.

Журналист привел оценку эксперта о том, что уровень коррупции в Киеве «сравним с уровнем афганской войны», хотя «профессиональных аудиторских отчетов из Украины не будет».

«Мне сказали, что многие правительственные министерства в Киеве буквально «соревнуются» в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами оружием по всему миру, и все они обеспечивают откаты», – заключил Херш.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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