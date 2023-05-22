Только треть американцев довольна решениями Байдена в экономике

Только 33% опрошенных американцев одобряют действия президента США Джо Байдена в экономике. И лишь каждый четвертый (24%) согласился назвать удовлетворительным состояние экономики Штатов.

Американцы недовольны высокой инфляцией и сложной ситуацией на рынке жилья. И это на фоне угрозы дефолта и сообщений о провальных переговорах Белого дома и Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга.

По актуальным вопросам наплыва нелегальных мигрантов и контроля за оружием большинство участников опроса остались недовольны действиями президента. Менее трети (31%) опрошенных одобряют его действия по этим вопросам.

AP и исследовательский центр NORC провели опрос 11-15 мая среди 1680 совершеннолетних жителей США. Погрешность результатов – 3,4 процентных пункта.

Более 70% американцев недовольны тем, как идут дела в Штатах. Чуть менее половины избирателей считают, что политика Байдена наносит ущерб стране.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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