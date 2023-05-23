Боррель: счета за помощь Киеву превысили ожидания

Брюссель получил счета за помощь Украине от европейских стран. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал нарастить спецфонд ЕС.

«Государства-члены представили нам счета на десять миллиардов, что гораздо больше, чем ожидалось», – сказал чиновник.

Перед заседанием министров Боррель призвал страны-участницы ЕС увеличить специальный фонд для компенсации военных поставок Украине, передает агентство «Прайм».

На 2021-2027 годы бюджет фонда планировался в пределах 5,7 млрд евро. Большая часть денег уже зарезервирована для компенсации затрат на военную помощь Киеву.

Накануне бывший чешский дипломат Петр Друлак предупредил, что США намерена возложить траты на украинский конфликт на Европу.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»