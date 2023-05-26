Шольц изъявил желание созвониться с президентом России

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине.

В интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger он отметил, что с момента его последнего телефонного звонка российскому лидеру прошло довольно много времени. «Но я планирую в подходящее время снова поговорить с Путиным», – сказал Шольц. Напомним, в последний раз канцлер ФРГ и президент России говорили по телефону 2 декабря прошлого года.

Шольц также отметил, что выступает против заморозки конфликта на Украине. По его мнению, условием «справедливого мира» является вывод российских войск с территории Украины. На вопрос, подразумевает ли это также уход России с Крымского полуострова, немецкий канцлер ответил уклончиво: «Не наше дело формулировать вместо Киева, какие соглашения он хочет заключить». При этом Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине.

Берлин, Наталья Петрова

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