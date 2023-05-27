Киев попросил у Берлина крылатые ракеты, способные долететь до Москвы

Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники. Как отмечает издание, дальность действия этих ракет достигает 500 км, то есть они «способны добраться до Москвы».

Украинский президент Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Олафа Шольца передать ракеты Taurus во время своего визита в Берлин в начале мая, говорится в статье. Представитель канцлера отказался это комментировать, но в федеральном Минобороны подтвердили запрос Киева, говорится в статье.

Издание отмечает, что с учетом того, что немецкая ракета может пролететь от украинской границы до Москвы, существуют опасения по поводу использования Украиной такого оружия. «Некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны», – пишет газета.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя, вес ее боеголовки составляет 400 кг. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые ранее были переданы Украине Великобританией. Украинские войска неоднократно наносили удары ракетами Storm Shadow по Луганску и Мариуполю. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сегодня заявил, что ВСУ применяют британские ракеты для обстрелов тыловых районов региона. Украинские военные «бьют куда попало», но иногда попадают по объектам критической инфраструктуры, отметил он в комментарии РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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