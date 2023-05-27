В МИД России раскритиковали поставки Турцией оружия Украине

Поставки Турцией вооружений и техники Украине противоречат планам Анкары обеспечить прекращение огня. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. По его словам, действия турецких властей не сочетаются с ролью посредника.

Дипломат обратил внимание на неоднократные заявления Турции о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить переговоры между Москвой и Киевом при собственном посредничестве.

«Поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника», – заявил Пилипсон в интервью РИА «Новости». Более того, подчеркнул он, такое поведение Анкары «никак не сочетается с ролью посредника».

Напомним, Турция передавала Украине ударный беспилотник Bayraktar ТB-2 и бронемашины Kirpi. В апреле этого года министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Киев подписал три новых соглашения с турецким производителем Baykar. Подробности он не раскрыл, но отметил, что «эти контракты дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения».

Москва, Наталья Петрова

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