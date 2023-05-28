Белый дом и конгресс США договорились о предотвращении дефолта

Спикер палаты представителей конгресса республиканец Кевин Маккарти и президент США Джо Байден подтвердили достижение соглашения о повышении потолка государственного долга, позволяющего предотвратить дефолт. Ранее о договоренности о лимите госдолга по итогам субботнего полуторачасового телефонного разговора Байдена и Маккарти сообщили американские СМИ.

Как отметил Маккарти, сделка подразумевает «историческое сокращение бюджетных расходов» и «реформы, которые выведут людей из нищеты». Соглашение не предполагает введения новых налогов и утверждения новых госпрограмм, уточнил спикер.

Байден в свою очередь заявил, что соглашение позволит избежать «катастрофического дефолта» и «экономической рецессии с рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест».

Ожидается, что текст законопроекта будет опубликован завтра, 29 мая, а в среду, 31 мая, документ поступит на утверждение конгресса.

По данным телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение необоронных расходов федерального бюджета в 2024 году на уровне нынешнего финансового года и увеличение их на 1% в 2025 финансовом году.

В начале мая глава американского минфина Джаннет Йеллен предупредила, что 1 июня США могут столкнуться с дефолтом в случае непринятия закона о повышении потолка госдолга. Накануне она уточнила, что ожидает дефолт 5 июня, если Конгресс не увеличит лимит госдолга.

По состоянию на январь текущего года потолок американского госдолга составляет 31,4 трлн долларов.

Вашингтон, Наталья Петрова

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