Власти ЦАР заявили о желании разместить российскую военную базу

Посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза заявил о заинтересованности его страны в размещении у себя российской военной базы. По его словам, это могла быть база на 5-10 тыс. военнослужащих. Как отметил дипломат, в случае необходимости контингент базы можно было бы использовать в других странах. Такое заявление он сделал в интервью газете «Известия».

Додону-Пунагаза назвал поднятие российского флага на бывшей французской военной базе в ЦАР 9 мая знаком того, что республика «окончательно выгнали французов» и что «теперь Россия будет вместе с ЦАР».

Посол рассказал, что говорил о желании страны разместить на своей территории военную базу РФ министру обороны Сергею Шойгу. По его словам, этот вопрос затрагивал председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи в ходе визита в Москву. «Он повторил, что нам это (размещение военной базы – прим. ред.) нужно», – сказал дипломат.

По словам посла, он рассказал Шойгу, что российские военные инструкторы в ЦАР – «это хорошо». Военно-техническое сотрудничество между двумя странами должно продолжаться, подчеркнул он.

«Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом», – сказал Додону-Пунагаза.

Посол в интервью также заявил о поддержке инициативы шести африканских стран – ЮАР, Конго, Египта, Уганды, Замбии, Сенегала – по урегулированию конфликта России и Украины.

«Африканский союз действительно решил, что президенты этих государств поедут в Россию и на Украину. Мирная инициатива – это шаг в правильном направлении. Потому что мы очень надеемся на окончание конфликта», – сказал Додону-Пунагаза, подчеркнув, что «американцы и их союзники должны перестать накачивать Украину вооружением».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»