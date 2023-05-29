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Понедельник, 29 мая 2023, 10:22 мск

Новости Политика

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Турцию предупредили о санкциях от США

Турецкий аналитик Энгин Озер допустил, что США введут антитурецкие санкции после переизбрания Тайипа Эрдогана на пост президента Турции. Поскольку действующий глава государства проводит политику на самостоятельность страны.

«Американцы с 2013 года осознают, что Турция отрывается от европейской оси, и соответственно определяют свою политику. Стратегия американцев в ближайшей перспективе будет заключаться в том, чтобы заставить правительство выбирать финансовые операции путем углубления экономического кризиса. В ближайшей перспективе будет неудивительно, если США введут экономические и политические санкции в отношении Турции», – сказал Озер в беседе с РИА Новости.

По его мнению, турецким властям придется усилить государственное вмешательство в торговлю, чтобы преодолеть кризис.

Президент Эрдоган уже пообещал снизить инфляцию в стране и реализовывать проект «газового хаба».

«Самым неотложным вопросом ближайших дней является устранение проблем роста цен, вызванных инфляцией, и устранение проблем в благосостоянии. Мы будем и дальше укреплять позиции Турции, выводя инвестиции в транспорт и энергетику, которые являются базовой инфраструктурой развития, на мировой уровень. Господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция стала газовым хабом. Мы сделаем этот шаг вместе с ними», – цитирует президента телеканал TRT-world.

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов. Кандидат от оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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