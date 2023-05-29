Кремль не стал комментировать идею Гладкова о присоединении Харьковской области к России

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что проблему обстрелов региона со стороны украинских войск решит присоединение к России Харьковской области.

«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать», – сказал представитель Кремля журналистам. Так Песков ответил на просьбу прокомментировать предложение Гладкова присоединить Харьковскую область к Белгородской в целях защиты последней от обстрелов.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области», – заявил ранее Гладков в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, что можно сделать для безопасности региона.

Добавим, что белгородский губернатор в понедельник, 29 мая, сообщил, что ВСУ за последние сутки 303 раза обстреляли территорию Белгородской область. Попадания снарядов зафиксированы в Белгородском и Волоконовском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили газопровод, ЛЭП, более 30 многоквартирных и частных жилых домов.

Москва, Наталья Петрова

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