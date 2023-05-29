«Присоединить Харьков к России»: белгородский губернатор объяснил, как решить проблему обстрелов региона

Проблему регулярных обстрелов Белгородской области со стороны Украины решит присоединение к России Харьковской области. Такое мнение высказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, что можно сделать для безопасности региона.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблем обстрелов Белгородской области», – сказал Гладков.

Губернатор также сообщил, что с начала спецоперации на Украине в Белгородскую область заходили не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.

«Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому – не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», отметил Гладков.

По его словам, в Белгородской области живут «очень мужественные люди», которые, несмотря на многочисленные обстрелы, отказываются покидать регион.

Напомним, 22 мая в Грайворонский район Белгородской области прорвались украинские диверсанты. В результате атаки ДРГ были ранены 13 человек, один погиб. СКР возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме, по факту нападения диверсантов с Украины на населенные пункты Грайворонского района Белгородской области.

Москва, Наталья Петрова

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