СКР возбудил дело после атаки диверсантов в Белгородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме, по факту нападения диверсионно-разведывательной группы с Украины на населенные пункты Белгородской области.

Расследование также ведется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего.

По данным следствия, 22 мая представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Минометному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры. «В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц», – говорится в сообщении СКР.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о восьми раненых в результате атаки украинских диверсантов на поселки Белгородской области. Сегодня утром стало известно о ранении еще двух мирных жителей. В больницу доставили семейную пару, проживающую в селе Глотово. Женщина находится в тяжелом состоянии, состояние мужчины оценивается как средней тяжести.

В Грайворонском округе Белгородской области, куда накануне прорвалась диверсионно-разведывательная группа с Украины, сегодня, 23 мая, продолжается зачистка территории, сообщил ранее Гладков. Он призвал жителей приграничных сел и города Грайворон, которые покинули свои дома, пока не возвращаться. В регионе введен режим КТО.

Меж тем телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщает, что новая небольшая украинская диверсионно-разведывательная группа подтягивается к селу Козинка Грайворонского округа со стороны российско-украинской границы. По данным канала, российские силовики ведут бой с диверсантами. Также сообщается, что по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ, работает система ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

Москва, Наталья Петрова

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