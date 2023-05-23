Военные пробиваются к двум раненым белгородцам в поселениях, атакованных диверсантами ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские силы пока не смогли добраться до двух раненых мирных граждан в поселениях, куда зашли украинские диверсанты.

«В тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет», – написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор заверил, что силовики делают все необходимое для скорейшего завершения контртеррористической операции. Он призвал жителей Грайворонского округа пока не возвращаться в свои дома – военные продолжают зачищать территорию. Как только в поселениях снова будет безопасно, жителей известят.

Во время эвакуации умерла женщина, причину смерти выясняют специалисты.

«Вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем», – заверил губернатор.

В Грайвороне также повреждены два жилых дома: беспилотник сбросили на них взрывные устройства. Никто не пострадал.

Также трижды за ночь атаке подвергся поселок Борисовка. С квадракоптерана административные здания сбрасывали бомбы. Устройство только пробило крышу, но возгорания не случилось. При очередной атаке оказалась повреждена кровля частного дома в том же поселке. Пострадавших не было.

Ранее губернатор Гладков сообщил о восьми раненых в результате атаки украинских военных на поселки Белгородской области.

Белгород, Наталья Рязанова

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