В результате нападения киевских диверсантов в Белгородской области ранено восемь мирных жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 22 мая, заявил, что в результате атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины на Белгородскую область ранены 8 человек, – сообщают СМИ.

В своем видеообращении глава региона говорит: «В результате атаки ДРГ Украины на Белгородскую область 8 человек ранены, погибших среди мирных жителей нет. БОольшая часть жителей уже покинула Грайворонский городской округ. Последние звонки завтра пройдут только в дистанционном формате. Скоро военные выполнят задачу, и область будет очищена от врага».

Ранее сегодня Гладков сообщил, что в регионе введен режим контртеррористической операции.

Белгород, Иван Бабурин

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