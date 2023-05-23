Раненых белгородцев из атакованного села привезли в больницу

Врачи городской больницы №2 приняли двух пострадавших мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Оба раненых доставлены из села Глотово, накануне атакованного украинскими диверсантами.

Пострадавшие – муж и жена. Женщина находится в тяжелом состоянии, состояние мужчины оценили как средней тяжести.

«У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока. Мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей», – написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Белгородские власти узнали о раненых ранее утром, но военные не сразу смогли добраться до них в ходе контртеррористической операции.

Белгород, Наталья Рязанова

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