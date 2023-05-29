«Бьют из «Градов»: Шебекино попало под массированный обстрел ВСУ

Украинские войска ведут массированный обстрел города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и Shot, а также местные паблики.

ВСУ прицельно бьют по объектам инфраструктуры и территории местных предприятий, пишет Mash, ссылаясь на источник. Также отмечается, что в городе возникли перебои со связью.

Shot со ссылкой на местных жителей сообщает, что сегодня со стороны ВСУ самый сильный обстрел города с начала спецоперации на Украине. «Каждую минуту – новый прилет по Шебекино… Предварительно, ВСУ бьют из РСЗО «Град»», – говорится в сообщении. Удары наносятся по промзоне и подстанции, в промзоне возник пожар, информирует Shot.

Телеграм-канал «Белгород №1» сообщает, что в Шебекино звучат сирены и голосовое оповещение об обстреле. Из разных районов виден черный дым в промзоне, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что под обстрел попали села Муром и Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Жители получили оповещения с указаниями спуститься в укрытия.

Надо отметить, что Шебекино в последнее время ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. В субботу, 27 мая, в результате удара ВСУ погиб охранник одного из местных предприятий, пострадали три человека, в том числе двое подростков.

Белгород, Наталья Петрова

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