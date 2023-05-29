ВСУ нанесли удар по двум предприятиям в Шебекино, есть пострадавшие

Украинские военные в понедельник, 29 мая, обстреляли два промышленных предприятия в Шебекино Белгородской области. В результате пострадали четыре сотрудника одного из предприятий. Один из пострадавших помещен в реанимацию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями», – написал глава области в своем телеграм-канале. По его данным, четверо пострадавших госпитализированы с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. У остальных состояние средней степени тяжести.

«На втором предприятии видимых повреждений нет. Пострадавших нет. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние», – уточнил Гладков.

Под обстрел также попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Никто не пострадал, но повреждена линия электропередач. Без света остаются три населенных пункта – Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по селу Козинка Грайворонского округа – повреждены здание гостиницы и мойка, добавил Гладков.

Ранее сегодня телеграм-каналы сообщили о массированном обстреле Шебекино. Отмечалось, что есть попадания снарядов в промзоне – там возник пожар.

Белгород, Наталья Петрова

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