Паспорта РФ получили почти 1,5 млн жителей новых регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что с октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 млн жителей новых регионов. По его словам, важно, чтобы «все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах и поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляются возможности для образования». Заявление прозвучало на стратегической сессии по интеграции новых регионов, которую во вторник провел премьер.

Мишустин подчеркнул, что в интересах жителей новых территорий необходимо «обеспечить слаженную, командную работу на всех уровнях власти», чтобы «целевые показатели, которые мы определили в программе, выполнялись». Глава кабмина напомнил о поручении президента интегрировать новые регионы в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство России и «в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень». «Это основной ориентир нашей работы», – подчеркнул Мишустин.

По его словам, утвержденная в апреле правительством РФ программа социально-экономического развития новых регионов «предусматривает масштабный комплекс мероприятий, который затрагивает все отрасли». В нее вошли меры по модернизации экономики новых субъектов, сохранению рабочих мест и производства на предприятиях, запуску дополнительных мощностей. Также, как отметил Мишустин, необходима дальнейшая поддержка аграрного и других секторов экономики.

Он добавил, что в перспективе аграрный сектор способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, прежде всего в Херсонской и Запорожской областях.

Москва, Наталья Петрова

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