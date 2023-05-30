Польша призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Евросоюз должен ввести санкции в отношении Белоруссии, как поступила Польша, заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. По его мнению, антироссийские санкции не дадут нужного эффекта, если не надавить на Минск.

«Польша подняла вопрос Белоруссии, необходимости немедленного наложения санкций. Мы проинформировали о решениях, принятых вчера о наложении санкций на 365 представителей белорусского режима, белорусских и российских фирм», – приводит слова политика агентство «Прайм».

Садось подчеркнул, что санкции против России недейственны, пока аналогичные ограничения не наложены на Белоруссию. Так, Польша с 1 июня запретит въезд грузовикам с номерами как из России, так и из Белоруссии.

Польское МВД объявило, что с 1 июня вводит запрет на въезд с белорусской территории для грузовиков с белорусской и российской регистрацией.

Варшава, Наталья Рязанова

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