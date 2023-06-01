Пентагон заключил контракт с Илоном Маском на услуги связи Starlink для Украины

Министерство обороны США в четверг, 1 июня, сообщило, что заключило контракт с компанией Илона Маска Starlink для обеспечения доступности услуг связи на территории Украины, – сообщает агентство Reuters.

В заявлении Пентагона, на которое ссылается Reuters, в частности, говорится: «Министерство обороны продолжает работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых она нуждается. Спутниковая связь составляет жизненно важный элемент в общей системе связи Украины, поэтому министерство заключает контракт со Starlink на услуги такого типа».

Следует напомнить, что в октябре 2022 года компания SpaceX заявила, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять эти расходы на себя, для чего понадобится порядка $400 млн. в течение года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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