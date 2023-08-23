Американский генерал обвинил Россию в нарушении работы Starlink на Украине

Российская сторона пытается нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен.

По его словам, российские специалисты пытаются «глушить» работу микроспутников системы, но пока эти попытки не имеют успеха, передает The Washington Post.

Тем временем, Вашингтон собирается вывести на низкую околоземную орбиту до одной тысячи спутников для военных нужд. Власти США понимают, что эти аппараты могут стать целями для других стран. В свою очередь Штаты сами активно следят за действиями иностранных держав в космосе. Так в Колорадо начало работать новое подразделение, в задачи которого входит оценка характеристик спутников других стран.

Ранее сообщалось о том, Космические силы США планируют запустить целую группировку спутников Silent Barker, созданную совместно с Национальным разведывательным управлением, которые будут наблюдать за аппаратами России и Китая. Система будет включать несколько космических аппаратов, расположенных на высоте 35,4 тысячи километров над поверхностью Земли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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