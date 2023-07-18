Илон Маск поинтересовался у Белого дома, куда идут миллиарды долларов помощи для Киева

Американский миллиардер, владелец компании Tesla, Starlink, а также соцсети Twitter Илон Маск во вторник, 18 июля, поинтересовался у руководства США рассказать, куда идут деньги, выделенные на помощь киевскому режиму, – сообщают СМИ.

Комментируя появившуюся в ряде американских СМИ информацию о том, что Белый дом планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд, в своем микроблоге в Twitter Маск написал: «Было бы неплохо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, на что расходуются деньги!»

Вашингтон, Иван Бабурин

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