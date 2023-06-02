Запад рассчитывает разрушить экономику России новым пакетом санкций, но получит только новые беды для мировой экономики, предупредила обозреватель Мэй Синьюй.

Основным последствием введения новых санкций станет очередной скачок инфляции, что повысит риски падения евро и обрушения рынка недвижимости в Европе. «Группа семи» мало заботится о рисках для мировой экономики, хотя должна была сохранять баланс.

«Западная группировка G7 все больше изменяет своему первоначальному курсу координации макроэкономической политики, уделяя огромное внимание спорным вопросам в тот момент, как глобальная экономика сталкивается с серьезными рисками и вызовами», – написала Синьюй для китайского издания «Гуаньча».

Она напомнила, что на саммите «Группы семи» участники вновь подтвердили намерение ужесточить санкционное давление на Россию и принудить третьи страны присоединиться к санкциям.

«Все эти предложения и меры говорят о том, что G7 уже относится к России, постоянному члену Совбеза ООН и одной из ведущих ядерных держав мира, как к побежденной стране», – отметила обозреватель.

Но при этом словно не замечает эффекта бумеранга, который уже ударил по авторам ограничений и остальному миру.

Аналитики отметили, что экономическая война Запада против России провалилась из-за нежелания остального мира в ней участвовать. Москва же сумела быстро переориентировать экономику благодаря партнерам на Востоке.

Пекин, Наталья Рязанова

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