Экономическая война Запада против России провалилась из-за нежелания остального мира в ней участвовать. Москва должна была капитулировать под давлением санкций, но сумела быстро переориентировать экономику благодаря партнерам на Востоке, пишет британский журнал The Spectator.

«В то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хотел. У незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов. Результаты просчета видны всем. Российская экономика не разрушена, она просто была перестроена и переориентирована на Восток и Юг, а не на Запад», – говорится в статье.

Издание отметило, что Европа заплатила «высокую цену» за санкции: ей приходится покупать российское топливо, которое перепродает Индия, но уже по другой цене. Уход ряда западных компаний с российского рынка не слишком повлиял на ситуацию с товарами внутри страны.

Импорт немецких автомобилей в Казахстан с 2021 по 2022 год вырос на 507% в период, в Армению – на 761%. Экспорт химической продукции в Армению увеличился на 110%, электрического и компьютерного оборудования – на 343%. Из соседних стран товары попадают в Россию.

«В апреле прошлого года МВФ прогнозировал, что российская экономика сократится на 8,5% в 2022 году и еще на 2,3% в 2023-м. В прошлом году ВВП упал всего на 2,1%, а в этом году МВФ прогнозирует рост на 0,7%», – напомнило издание.

Экс-советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор признал, что весь мир настроен на сотрудничество с Россией, кроме США и их союзников в Европе. Но даже в этом нежелании Запада есть множество трещин. Эксперты же предупредили, что Запад во главе США, пытаясь угрожать России и Китаю, рискует сам оказаться в международной изоляции.

Москва, Наталья Рязанова

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