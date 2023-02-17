Экс-сотрудник Пентагона признал готовность всего мира сотрудничать с Россией

Весь мир настроен на сотрудничество с Россией, кроме США и их союзников в Европе, заявил экс-советник американского министра обороны полковник Дуглас Макгрегор.

Он поставил под сомнение изоляцию России в мире и ее статус изгоя. При таких условиях российская экономика «лежала бы в руинах, однако там все идет как по маслу», отметил Макгрегор.

«Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе, полно трещин», – сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор считает, что направленные на россиян негативные нарративы следует адресовать прежде всего украинцам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все попытки Запада превратить Россия в страну-изгоя провалились. Большое число государств мира заняло взвешенную позицию и не присоединилось к антироссийским санкциям. Только Вашингтон и его союзники продолжают гибридную войну против Москвы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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