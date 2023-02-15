Лавров объявил о точке невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм

Вашингтон и его европейские союзники дошли до точки невозврата в своих усилиях создать на Украине антироссийский плацдарм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Запад длительное время проводил подобную политику и теперь открыто в этом признался.

Министр подчеркнул, что частью текущего курса Запада стало сдерживание России в развитии и «превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм».

«Помним, как они не выполнили данные еще советскому руководству конкретные политические обязательства по нерасширению Североатлантического альянса. В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата. Столтенберг заявил, что война началась в 2014 году, и натовцы готовили ее с момента госпереворота на Украине», – сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.

Трансляция велась в Youtube-канале МИД РФ.

Запад пытался превратить Россия в страну-изгоя, но все попытки провалились, поскольку большое число государств мира заняло взвешенную позицию и не присоединилось к антироссийским санкциям. Но Вашингтон и его союзники продолжают гибридную войну против Москвы.

«США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается: нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушить российскую экономику, превратить нас в некое подобие страны-изгоя», – добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что сотрудники министерства иностранных дел России сорвали попытки Запада изолировать Россию. Он призвал МИД максимально эффективно использовать внешнеполитические инструменты в защиту суверенитета и безопасности страны.

Москва, Наталья Рязанова

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