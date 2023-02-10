Дипломаты РФ сорвали задуманную Западом изоляцию России – Путин

Сотрудники министерства иностранных дел России помешали Западу изолировать Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поздравил дипломатов с профессиональным праздником и поблагодарил за то, что с честью выполняют свой долг.

Глава государства отметил, что в условиях гибридной войны Запада против России особо важно эффективно использовать внешнеполитические инструменты в защиту суверенитета и безопасности страны.

«Уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки», – говорится в поздравительной телеграмме в адрес МИД РФ.

Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Путин поздравил сотрудников и ветераном министерства с Днем дипломатического работника. Он напомнил, что России еще предстоит нарастить взаимодействие с ответственными международными партнёрами, а также внутри ОДКБ, ШОС и БРИКС.

Запад активно пытался оставить Россию в изоляции после начала специальной военной операции. Летом 2022 года посольство РФ в США заявило, что западные страны пытаются выдать желаемое за действительное, когда говорят, что отрезали Россию от остального мира в экономическом и культурном отношении.

Осенью 2022 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал недостаточность усилий союзников и призвал продолжить попытки изолировать Россию на международной арене.

Москва, Наталья Рязанова

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