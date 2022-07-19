Посольство РФ назвало самогипнозом заявления об изоляции России

Заявления США о «международной изоляции» России – попытка выдать желаемое за действительное. А частые повторения похожи на сеанс самогипноза, считают в посольстве РФ в Штатах.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что после начала специальной военной операции на Украине Россия оказалась отрезанной от остального мира не только экономически, но и в политическом, и в культурном отношении.

«Подобные слова – не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Голословные утверждения американцев напоминают сеанс самогипноза», – говорится в заявлении посольства в телеграм-канале.

Дипломаты отметили, что российское руководство активно участвует в международных процессах. На саммите глав МИД G20 российский министр Сергей Лавров вовсе не был изолирован от коллег, а провел «ряд продуктивных встреч».

«Вместо того, чтобы признать невозможность «отменить» Россию, здесь предпочитают тешить себя иллюзиями. Усматриваем в этом стремление убедить граждан США в оправданности антироссийского курса и нелегитимных западных санкций, которые оборачиваются крупными издержками для их инициаторов», – добавили в посольстве.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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