Австралия прорабатывает отправку Украине 40 списанных истребителей

Австралия обсуждает с США и Украиной возможность передать Киеву 41 списанный истребитель F/A 18-Hornet. Вашингтон не против, но окончательное решение пока не принято, пишет Australian Financial Review со ссылкой на источники.

Для Австралии важно заручиться одобрением Штатов, поскольку они владеют правами интеллектуальной собственности на F/A 18 Hornet. Сейчас истребители стоят на базе около австралийского Ньюкасла. Списанные самолеты должны подготовить к утилизации, а несколько могут продать частной компании для обучения пилотов. Если же страны договорятся, то истребители отправят Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что создать «коалицию истребителей F-16» пока не удается. Запад с сомнением отнесся к идее передать Киеву военные самолеты американского производства.

Канберра, Наталья Рязанова

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