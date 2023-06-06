ФБР расследует случай коррупции с вероятным участием Байдена

ФБР расследует дело о взятках, к которым может быть причастен президент США Джо Байден. Информатор ведомства рассказал о случаях коррупции, происходивших во время вице-президенства действующего главы государства, заявил глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей конгресса США Джеймс Комер.

«Должностные лица ФБР подтвердили, что полученные ФБР данные не были опровергнуты и используются в расследовании. Источник предоставил информацию об участии Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента, в уголовной схеме взяточничества», – приводит слова конгрессмена ТАСС.

По его словам, суммы взяток обозначены шестизначными числами. ФБР доверяет источнику, поскольку сотрудничает с ним более 10 лет. Но Комер остался недоволен отказом ведомства выдать документ о причастности Байдена ко взяткам. Он решил инициировать слушания о неуважении к конгрессу.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов допустил, что Джо Байден не сможет переизбраться из-за активного препятствования со стороны Республиканской партии.

«Бывает, что к решающей фазе кампании появляется какой-то компромат, я не исключаю, что он появится и на этот раз. Думаю, республиканцы что-то такое найдут, что сделает невозможным переизбрание Байдена», – сказал он в беседе с «Известиями».

В конце апреля президент Байден официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Он заявил, что начал большую работу на своем посту, и теперь нужно еще время, чтобы ее закончить.

При этом, более 70% американцев недовольны тем, как идут дела в Штатах, а чуть менее половины опрошенных избирателей считают, что политика Байдена наносит ущерб стране.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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