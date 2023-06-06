ЕС взыщет с Польши рекордный штраф за судебную реформу

Европейский суд назначил Польше рекордно большой штраф в сумме 556 млн евро или почти 2,5 млрд злотых. Штраф будут вычитать из предназначенных для Варшавы европейских фондов, пишет Gazeta.

Европейский суд встал на сторону Еврокомиссии в деле по ее жалобе против судебной реформы 2019 года в Польше. ЕК заявила, что пакет поправок, в частности к закону «О Верховном суде», не отвечают требованиям ЕС о независимости судебной власти.

«Польша нарушила обязательства, которые были на нее возложены в соответствии с договорами с ЕС», – говорится в решении от 5 июня.

В 2021 году Европейский суд уже пытался штрафовать Варшаву за нарушение законодательства ЕС в ходе судебной реформы. Были назначены ежедневные выплаты в размере миллиона евро. Но Польша заявила, что не даст «ни одного злотого».

Чтобы обеспечить выплату штрафа, ЕС будет списывать сумму штрафа из европейских фондов, откуда Польше планировали выделять помощь.

Варшава, Наталья Рязанова

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