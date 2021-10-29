Польша отказалась «уступать беззаконию» и платить штрафы ЕС

Польша отказывается выполнять «незаконные санкции» Евросоюза и платить назначенные штрафы, заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро. По его словам, Варшава не отдаст «ни единого злотого».
«Польша не может и не должна платить ни единого злотого по незаконным санкциям», – цитирует министра Deutsche Welle. Збигнев Зёбро добавил, что Варшава «не имеет права уступать беззаконию».
Напомним, 27 октября Европейский суд обязал Польшу ежедневно платить по миллиону евро в качестве штрафа за неисполнение законодательства ЕС. Поводом для санкции стала судебная реформа, а также противоречия некоторых положений польской Конституции законам ЕС. Варшава отказалась изменять основной закон несмотря на членство в Европейском союзе.
Варшава, Наталья Рязанова
Варшава. Другие новости 29.10.21
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