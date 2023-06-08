ЮАР не собирается арестовывать Путина по ордеру Международного уголовного суда

Министр канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени в четверг, 8 июня, на брифинге, по итогам заседания правительства, посвященного вопросу отношений и взаимодействию ЮАР с МУС, заявила, что руководство страны не собирается задерживать Владимира Путина, несмотря на выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на его арест, – сообщает местная радиостанция i-Witness.

В ходе общения с журналистами Кумбудзо Нтшавени сказала: «Заместитель председателя Совета безопасности России указал, что любой арест президента Путина будет равносилен объявлению войны. Я не думаю, что наша страна хочет, чтобы мы объявили войну России».

Следует отметить, что накануне под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы состоялось заседание кабинета министров, на котором рассматривались вопросы предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который должен пройти в августе в Йоханнесбурге. Президент ЮАР направил приглашения всем главам стран БРИКС, в том числе Владимиру Путину прибыть в ЮАР для участия в саммите.

Претория, Иван Бабурин

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