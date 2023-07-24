Власти ЮАР законодательно защитят иностранных лидеров от ордеров МУС

Власти ЮАР собираются внести поправки в законодательство, которые защитят лидеров других государств от ордеров Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил гендиректор департамента международных отношений и сотрудничества (МИД ЮАР) Зане Дангора.

«Мы собираемся включить ст. 98 непосредственно в национальное законодательство», – сообщил Дангор. В этой статье устава МУС речь идет о сотрудничестве в отношении отказа от иммунитета. Прежде, чем требовать каких-либо действий от властей ЮАР, суд обязан заручиться сотрудничеством в вопросе отказа от иммунитета того государства, в отношении гражданина или имущества которого вынесено решение.

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Суд считает, что российский президент, предположительно, несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в РФ. Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным.

Тем временем, возник вопрос при посещении Путиным саммита БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, так как ЮАР обязана подчиняться решениям МУС. В итоге было решено, что вместо российского лидера на саммите будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.

Претория, Зоя Осколкова

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