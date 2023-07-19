Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет представлять Россию на саммите БРИКС в Южно-Африканской республике, сообщила пресс-служба президента ЮАР.

«По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российская Федерация будет представлена ​​министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР», – говорится в сообщении.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел личные консультации с другими лидерами стран-членов БРИКС и подтвердил готовность принять у себя саммит. В Претории пообещали опубликовать заявление о повестке саммита и других вопросах, которые будут затронуты на мероприятии.

Ранее Претория заявила, что не намерена исполнять ордер МУС на арест президента Путина во время саммита БРИКС. Мероприятие запланировано на август и пройдет в Йоханнесбурге.

Претория, Наталья Рязанова

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