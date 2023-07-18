Президент ЮАР: Арест Путина по ордеру МУС равнозначен объявлению войны

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамапоса направил в Высокий суд провинции Гаутенг документ, в котором говорится, что возможный арест в ЮАР президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны Москве, – сообщает во вторник местный портал News 24.

Как сообщает портал, президент ЮАР в переданных суду данных под присягой письменных показаниях в связи с иском со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс» (ДА) пишет: «Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина. Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией».

«У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность», – подчеркнул Рамапоса.

Претория, Иван Бабурин

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