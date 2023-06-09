Пентагон подготовил военную помощь для Украины на 2 млрд долларов

Пентагон готов передать Киеву пакет военной помощи стоимостью более двух миллиардов долларов. Основной частью поставок станут ракеты для ЗРК Patriot, а также установки и ракеты Hawk, пишет Bloomberg.

По словам источника агентства, Пентагон объявит о новом пакете вооружений 9 июня. Средства на него получены через Инициативу по содействию безопасности Украины. Их потратят на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также зенитных управляемых ракет PAC-3 и ракет улучшенного наведения GEM-T для ЗРК Patriot.

В конце мая президент США одобрил пакет помощи Украине на 300 млн долларов, в который должны войти новые системы Avenger, ПЗРК Stinger, боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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